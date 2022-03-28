Тела мирных жителей со следами пыток нашли в подвалах Мариуполя

Минобороны России на брифинге в понедельник, 28 марта, сообщило, что при освобождении Мариуполя российские военные обнаружили в подвалах освобождённых зданий тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами. А спасённые жители города рассказывают, что националисты забрасывали гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.

Украинская сторона вела огонь из стрелкового оружия и миномётов на Сумском и Запорожском направлениях, препятствуя эвакуации граждан, — добавили в Минобороны.

Кроме того, боевики из нацбатальонов в пригороде Харькова открыли огонь из миномётов по местам массового скопления мирных жителей. Три человека погибли, 10 ранены.

Ещё раз в Минобороны обратили внимание, что сорванные с якоря украинские мины угрожают гражданскому судоходству в Чёрном море. При этом в портах самой Украины заблокированы по этой причине 60 иностранных судов.

23 марта в Минобороны РФ рассказали, что украинские националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках воды и еды горожан. Это не единственный случай, когда цинично уничтожается народ Украины, отметили в ведомстве. Днём ранее в Сумах боевики нацбатальона без каких-либо причин расстреляли из противотанкового гранатомёта санитарный автомобиль, который следовал для оказания срочной помощи мирным жителям.