Киев в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. Он добавил, что Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления Киева в НАТО и неразмещении военных баз.

Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ, — подчеркнул Мединский.

Переговорщик добавил, что украинская сторона передала «зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения». Глава российской делегации отметил, что Россия остаётся непреклонной в своих позициях касательно Крыма и Донбасса.

Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остаётся неизменной, — сказал он.

Украинская сторона также обязуется проводить запланированные военные учения только по согласию стран-гарантов, включая Россию, добавил Мединский.

Он сообщил, что Киев готовил и планировал начать в ближайшее время наступление против Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, все эти годы киевский режим проводил геноцид по отношениям к жителям Донбасса, о чём есть бесчисленные подтверждения. В этих условиях Россия была вынуждена была начать специальную военную операцию, заверил Мединский.