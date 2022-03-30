Мединский заявил, что Киев готовил наступление в Донбассе

Киев готовил и планировал начать в ближайшее время наступление против Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента Владимир Мединский, комментируя результаты переговоров. Он добавил, что России в любом случае пришлось бы защищать население Донбасса, поэтому спецоперация была неизбежна.

Есть неопровержимые доказательства того, что Киев готовил и планировал начать в ближайшее время наступление против донбасских республик, тогда России пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч наших граждан, — заявил он.

Мединский сообщил, что все эти годы киевский режим проводил геноцид по отношениям к жителям Донбасса, чему есть бесчисленные подтверждения. Вчерашние же переговоры и выдвижение Киевом условий стали первым за несколько лет признаком готовности договариваться с Россией.

Он добавил, что предложения Украины на переговорах содержат принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрены отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения.