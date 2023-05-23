Израиль выбрал нового посла в России Новым послом Израиля в РФ стала заместитель гендиректора МИД Гальперин

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Пресс-служба МИД Израиля сообщила, что новым послом страны в России назначена заместитель гендиректора внешнеполитического ведомства Симона Гальперин, передает РИА Новости. Отмечается, что посол до этого занималась вопросами Евразии и Западных Балкан. По информации пресс-службы, кандидатов на должность посла в РФ одобряет правительство Израиля.

Высший комитет по назначениям при Министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении — назначить госпожу Симону Гальперин <...> на должность посла Израиля в РФ, — сообщили в МИД Израиля.

В ведомстве уточнили, что Гальперин ранее занимала должность посла Израиля в Сингапуре.

Ранее глава МИД страны Эли Коэн заявил, что Израиль морально поддерживает народ Украины, однако государству приходится учитывать влияние России в странах Ближнего Востока. Он подчеркнул, что властям страны важна безопасность на границах, а потому они сейчас не готовы поддерживать Украину более решительно. Несмотря на это, Коэн отметил, что власти страны выступают на стороне западных государств.

Он напомнил, что в феврале 2023 года Израиль единственный из стран Ближнего Востока направил своего представителя в Киев. По его словам, Иерусалим поддерживает позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирному урегулированию военного конфликта, а также выступает за территориальную целостность страны.