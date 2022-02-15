Истекло время начала «вторжения» России на Украину

Время начала «вторжения» России на Украину, которое озвучил ряд западных изданий, истекло. Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева в 03:00 ночи по местному времени (04:00 мск). При этом отмечалось, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря.

Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Британцы при этом уточнили, что Россия также использует тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», чтобы нанести мощные удары по украинским военным. Журналисты сообщали, что несмотря на заявления об отводе российских войск от границ с Украиной, война неизбежна.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе пресс-брифинга заявила, что отказ России от «вторжения», а также отвод войск от границ с Украиной станут частью дипломатической победы США. Пока эти условия не будут выполнены, нельзя о говорить об успехе Вашингтона, добавила представитель администрации Байдена. Она отметила, что в США выражают обеспокоенность тем, что Россия всё ещё не отвела своих военных.

Она добавила, что ситуация полностью зависит от решений, принимаемых в Кремле. По словам представителя Белого дома, на российского лидера Владимира Путина оказывает давление консолидированный подход союзников по НАТО, а также угроза санкций со стороны США.