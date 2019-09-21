https://static.news.ru/photo/9b71e732-dd01-11e9-a1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-M. Bina/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что государство представит в ООН проект сотрудничества со странами региона в целях обеспечения безопасности на территории Персидского залива и Ормузского пролива.

По словам политика, проект покажут через несколько дней.

Мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива, — приводит РИА Новости слова Роухани.

Как ранее писал News.ru, совместные военно-морские учения в скором времени проведут Иран, Россия и Китай. Об этом 21 сентября сообщил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.

Он подчеркнул, что совместные учения ВС страны с РФ и КНР состоятся впервые со времён Исламской революции, которая произошла в 1979 году.