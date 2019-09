В марте 29-летняя болельщица хотела пройти на стадион «Азади» в Тегеране, переодевшись мужчиной, однако была арестована. Позднее её отпустили под залог. 1 сентября она пришла на слушание дела в суде. Ей были предъявлены обвинения в оскорблении публики, так как она бросила вызов женскому дресс-коду. За появление на стадионе женщине пригрозили шестью месяцами тюрьмы. После этого она совершила самоподжог.

A woman who is a soccer fan in #Iran sets herself on fire. She is being prosecuted for trying to enter a stadium and watch a game. https://t.co/M7x7FITlOB