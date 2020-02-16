https://static.news.ru/photo/ad01ec36-50bf-11ea-9c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/xinhua/Global Look Press

В 2019 году экономика Ирана не зависела напрямую от экспорта нефти. Такое в истории страны было впервые, заявил президент республики Хасан Рухани.

По словам главы государства, «прогресс может показаться не таким большим», однако, подчеркнул он, цифры говорят о положительной динамике.

Он отметил, что Иран сумел справиться с экономическим давлением со стороны США.

Санкции создали проблемы, но они не достигли своих целей, — цитирует Рухани ТАСС.

Соединённые Штаты возобновили санкции в отношении Ирана 5 ноября 2018 года. Под эмбарго попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Америки из ядерной сделки, в связи с чем её будущее оказалось под вопросом.

Ранее, как писал NEWS.ru, Рухани заявил, что Иран стремится к мирному сосуществованию со своими соседями на Ближнем Востоке.