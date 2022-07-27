Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иране решили одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования и о техническом обслуживании отечественных авиалайнеров, пишет РИА Новости. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави.

Он отметил, что в новом соглашении говорится о поставках в Россию оборудования и деталей иранского производства. А также о возможности ремонтировать, проводить техническое обслуживание и поддержку российских самолетов в сервисных центрах Ирана.

Ранее заместитель главы Министерства транспорта России и глава Управления гражданской авиации Ирана подписали новый меморандум о взаимопонимании. В документе говорится о том, что число пассажирских маршрутов между Россией и Ираном возрастет, оно составит 35 рейсов в неделю.

Ранее президент России Владимир Путин провел саммит со своими турецким и иранским коллегами. Западные эксперты оценили результаты переговоров как очень высокие, сторонам удалось прийти к соглашению по ситуации в Сирии. Лидеры стран подтвердили, что такой формат переговоров крайне важен и условились провести следующий саммит в Москве.