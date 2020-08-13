Экология Каспийского моря может стать причиной разногласий между Россией и Ираном. Заместитель главы иранского Департамента окружающей среды по морским вопросам Ахмадреза Лахиджанзаде намекнул на причастность российской стороны к проблеме рекордного снижения уровня воды. В нынешнем году падение отметки произошло на три-четыре сантиметра. Одним из факторов, считают в Тегеране, стало сокращение поступления воды из Волги.

Водную «недостачу» считают основной причиной снижения показателей. Как указал Лахиджанзаде, Волга является главным источником поступления водных ресурсов в Каспийское море. Чиновник подчёркивает, что роль других рек не так велика по сравнению с ролью самой длинной реки Европы. Однако её течение, как следует из выступления Лахиджанзаде, усложняется человеческим вмешательством.

Лучший способ защитить уровень моря — это преодолеть проблемы, связанные с деятельностью человека, — указал заместитель главы иранского Департамента окружающей среды.

Лахиджанзаде считает: если человеческий фактор в вопросе поступления воды в Каспий существенно снизится в течение ближайших 10 лет и ресурсы моря будут использоваться на уровне столетней давности, уровень воды может подняться примерно на один метр.

Иранский исследователь проблем Каспия Хомаюн Хошраван, в свою очередь, напрямую указывает на то, что Москва как одна из столиц стран «каспийской пятёрки» могла бы принять меры для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. По его словам, Каспий недополучает ресурсы из-за активности в сельскохозяйственном секторе со стороны России.

Serguei Fomine/Global Look Press

В Тегеране указывают на то, что с отступлением Каспийского моря под угрозой, вероятнее всего, окажутся некоторые иранские внутренние водно-болотные угодья. Кроме того, понижение уровня может подстегнуть тех, кто добывает песок в качестве строительного материала, что может только ускорить процесс пересыхания.

Безусловно, в разные исторические периоды повышение и снижение уровня воды сильно колебалось, однако в последние годы исследователи действительно фиксируют серьёзную тенденцию на спад. Однако факторов множество, и не все они зависят от России. К примеру, постоянный член научного совета Технологического университета имени Нуширвани в Баболе Азиз Абеси указывал на то, что промышленные предприятия любого населённого пункта всегда будут служить источником загрязнения.

На территории Ирана таким «подарком» для вод Каспия является промзона Имамзаде Абдулла (Баболькенар) в провинции Мазендеран. По словам исследователей, там сточные воды после прохождения очистки на специальных сооружениях так или иначе стекают прямо в море. Кроме того, в Иране есть разного рода проекты по транспортировке морских вод. Их сторонники полагают, что центральные районы Исламской Республики остро нуждаются в «доставке» каспийских водных ресурсов как для нужд промышленности, так и для частного потребления. Это также является вызовом для одного из самых крупных водоёмов.

Впрочем, заявления из Ирана могут иметь политический разрез и отражать ту неудовлетворённость, которая осталась у Исламской Республики после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2019 году. Документ, под которым поставили свою подпись лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении, вызвал в Тегеране оживлённые дебаты по поводу его целесообразности.

Иранские критики «конституции Каспия» указывают на то, что в случае равного и справедливого раздела Каспийского моря Исламская Республика могла бы претендовать на 20% морского дна. Однако при подготовке соглашения сложилась иная ситуация: руководству Ирана пришлось поступиться своим шельфом ради некоторых уступок, которые были крайне необходимы с точки зрения выживания в условиях санкций. В связи с этим иранцы могут до сих пор чувствовать себя обиженными. Главное, чтобы это не отразилось на двусторонних отношениях РФ и Ирана.