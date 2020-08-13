Экология Каспийского моря может стать причиной разногласий между Россией и Ираном. Заместитель главы иранского Департамента окружающей среды по морским вопросам Ахмадреза Лахиджанзаде намекнул на причастность российской стороны к проблеме рекордного снижения уровня воды. В нынешнем году падение отметки произошло на три-четыре сантиметра. Одним из факторов, считают в Тегеране, стало сокращение поступления воды из Волги.
Водную «недостачу» считают основной причиной снижения показателей. Как
Лучший способ защитить уровень моря — это преодолеть проблемы, связанные с деятельностью человека, — указал заместитель главы иранского Департамента окружающей среды.
Лахиджанзаде считает: если человеческий фактор в вопросе поступления воды в Каспий существенно снизится в течение ближайших 10 лет и ресурсы моря будут использоваться на уровне столетней давности, уровень воды может подняться примерно на один метр.
Иранский исследователь проблем Каспия Хомаюн Хошраван, в свою очередь, напрямую
В Тегеране указывают на то, что с отступлением Каспийского моря под угрозой, вероятнее всего, окажутся некоторые иранские внутренние водно-болотные угодья. Кроме того, понижение уровня может подстегнуть тех, кто добывает песок в качестве строительного материала, что может только ускорить процесс пересыхания.
Безусловно, в разные исторические периоды повышение и снижение уровня воды сильно колебалось, однако в последние годы исследователи действительно фиксируют серьёзную тенденцию на спад. Однако факторов множество, и не все они зависят от России. К примеру, постоянный член научного совета Технологического университета имени Нуширвани в Баболе Азиз Абеси
На территории Ирана таким «подарком» для вод Каспия является промзона Имамзаде Абдулла (Баболькенар) в провинции Мазендеран. По словам исследователей, там сточные воды после прохождения очистки на специальных сооружениях так или иначе стекают прямо в море. Кроме того, в Иране есть разного рода проекты по транспортировке морских вод. Их сторонники полагают, что центральные районы Исламской Республики остро нуждаются в «доставке» каспийских водных ресурсов как для нужд промышленности, так и для частного потребления. Это также является вызовом для одного из самых крупных водоёмов.
Впрочем, заявления из Ирана могут иметь политический разрез и отражать ту неудовлетворённость, которая осталась у Исламской Республики после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2019 году. Документ, под которым поставили свою подпись лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении, вызвал в Тегеране оживлённые дебаты по поводу его целесообразности.
Иранские критики «конституции Каспия» указывают на то, что в случае равного и справедливого раздела Каспийского моря Исламская Республика могла бы претендовать на 20% морского дна. Однако при подготовке соглашения сложилась иная ситуация: руководству Ирана пришлось поступиться своим шельфом ради некоторых уступок, которые были крайне необходимы с точки зрения выживания в условиях санкций. В связи с этим иранцы могут до сих пор чувствовать себя обиженными. Главное, чтобы это не отразилось на двусторонних отношениях РФ и Ирана.
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