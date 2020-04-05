Иордания не откроет границы до окончания поста в месяц рамадан

Границы Иордании останутся закрытыми вплоть до окончания мусульманского поста в месяц рамадан по лунному календарю, который в этом году проходит с 23 апреля по 22 мая.
Об этом
Иорданские границы и аэропорты будут закрытыми до истечения рамадана и, может быть, даже после его окончания, — сказал Джабер.
Он отметил, что закрытие границ является одной из чрезвычайных мер по предотвращению распространения инфекции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что закрытие границ субъектами Российской Федерации неуместно, если речь не идёт о жёстком карантине. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
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