Иордания не откроет границы до окончания поста в месяц рамадан

https://static.news.ru/photo/0fff877e-774b-11ea-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Границы Иордании останутся закрытыми вплоть до окончания мусульманского поста в месяц рамадан по лунному календарю, который в этом году проходит с 23 апреля по 22 мая.

Об этом сообщает агентство WAFA, ссылаясь на министра здравоохранения страны Саада Джабера. По его словам, решение об этом было принято несмотря на то, что ситуация с коронавирусом «в целом остаётся под контролем».

Иорданские границы и аэропорты будут закрытыми до истечения рамадана и, может быть, даже после его окончания, — сказал Джабер.

Он отметил, что закрытие границ является одной из чрезвычайных мер по предотвращению распространения инфекции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что закрытие границ субъектами Российской Федерации неуместно, если речь не идёт о жёстком карантине. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.