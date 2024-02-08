Риттер спрогнозировал «взрыв» в США после интервью Путина Карлсону Скотт Риттер: интервью Путина Карлсону станет информационной бомбой для США

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону будут показывать все американские каналы, оно станет информационной бомбой для населения США, об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector заявил офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.

По словам американского военного аналитика, ценность Такера Карлсона как профессионала состоит в том, что он показывает неудобную для американцев правду. При этом Риттер уверен, что журналисту по возвращении на родину ничего не грозит.

Я не думаю, что с ним что-то случится, — сказал экс-разведчик.

Риттер признался, что завидует Карлсону и «убил бы» за возможность взять интервью у Путина, как и любой другой журналист.

В Евросоюзе ранее допустили введение санкций в отношении Такера Карлсона из-за интервью с Владимиром Путиным. Служба внешних действий ЕС может рассмотреть дело журналиста и принять к нему запретительные меры. При этом в США Карлсона назвали «агентом Кремля и изменником родины», также прозвучали призывы закрыть ему въезд в страну.