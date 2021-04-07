Иностранцы раскрыли детали вакцинации от COVID-19 в Европе и США

https://static.news.ru/photo/f045f426-97b1-11eb-ad4a-96000091f725_660.jpg Фото: Ray Tang/XinHua/Global Look Press

Ежедневно число людей, получивших вакцину против нового коронавируса, растёт, а учёные работают над созданием более эффективных препаратов. В РФ привиться легко — хватит звонка в поликлинику, к которой гражданин прикреплён, и его запишут. Однако молодому поколению прийти на укол сложнее — приоритет отдаётся пожилым. О ситуации с лекарствами за пределами РФ журналистам рассказали уроженцы страна Европы и США.

Британец Александр Меркурис заявил, что уже получил первую дозу вакцины, ожидает вторую. По его словам, в королевстве прививочная кампания проходит в несколько этапов. Имеющих право на препарат распределили по возрасту и сфере работы.

В первую очередь правительство [Британии] вакцинировало людей старше 80 лет. Сейчас вакцина доступна для работников определённых сфер и людей старше 60 лет, — отметил в разговоре с телеканалом «360» 60-летний Меркурис.

Он добавил, что соотечественники записываются на прививку с помощью национальной медицинской службы, где зарегистрированы все жители Британии и находятся на учёте у определённых медиков. Как только человек попадёт в категорию тех, кто может вакцинироваться, ему придёт письмо от врача с приглашением на укол.

В Азербайджане граждане старше 40 лет бесплатно вакцинируются от COVID-19. Людям младшего возраста пока препарат не вводят. Записаться к врачу очень просто —на специальном сайте достаточно выбрать подходящее время, заявили Джемалья (48 лет) и Эльхан (50 лет).

В Соединённых Штатах Америки, как и во многих государствах, вакцинацию разбили на несколько этапов. Сначала прививали пожилых и тех, кто находился в группе риска по медицинским показателям. Позже возрастной ценз снизили, а перечень критериев, позволяющих получить лекарство, расширили, рассказал житель США Антон Конев (37 лет). По его словам, запись проходит как в Сети, так и по телефону. Сама вакцина бесплатная. Мужчина добавил, что после процедуры нельзя сразу уйти из медучреждения. Необходимо посидеть 15 минут в отдельном зале под наблюдением, чтобы специалисты убедились, что с пациентом всё в порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что регулятор Великобритании рекомендовал отказаться от использования вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca для пациентов младше 30 лет. В ведомстве посоветовали применять другие препараты. Там обратили внимание, что к концу марта было зафиксировано 79 случаев тромбоза после введения вакцины от AstraZeneca, 19 пациентов погибли. Доказательств, что именно прививка вызвала заболевание, до сих пор нет, но связь двух фактов становится более заметной.