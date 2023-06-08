InfoBrics: Запад только сейчас осознал верность решения РФ оставить Херсон InfoBrics: подрыв Каховской ГЭС подтвердил верность российского решения оставить Херсон

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Громкая «победа» ВСУ, о которой трубили западные СМИ в ноябре прошлого года, когда российские войска оставили Херсон, оказалась стратегической победой РФ, написал в статье для издания InfoBrics бразильский политолог Лукас Лейрос. Как сообщает «ПолитРоссия», эксперт указывает, что Запад только после подрыва Каховской ГЭС осознал верность решения российского генерала Сергея Суровикина, на тот момент командовавшего группировкой ВС РФ на Украине.

Разрушение плотины Каховской ГЭС в результате украинских ударов 6 июня привело к масштабному наводнению: уровень воды в Днепре поднялся, затопив множество населенных пунктов ниже по течению, пишет издание. Под угрозой оказалась работа Запорожской АЭС и водоснабжение Крыма.

Бразильский автор отмечает, что Россия заранее предполагала наличие подобных планов у Киева. Именно поэтому генерал армии Сергей Суровикин, став в октябре 2022 года командующим объединенной группировки российских войск в зоне СВО, практически сразу принял тяжелое, но стратегически верное решение — отвести армию из Херсона, иначе она могла оказаться в ловушке.

В то время Запад сообщал об этом событии как о «поражении России» и «украинском контрнаступлении», хотя на самом деле целью было избежать потерь со стороны России. Недавнее нападение показывает, насколько правильной была позиция Суровикина, — пишет Лейрос.

Аналитик напоминает, что еще в прошлом году украинские военные наносили удары ракетами HIMARS по одному из шлюзов плотины Каховской ГЭС. Об этом «достижении» лично рассказывал генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью The Washington Post.

По словам политолога, украинские власти в очередной раз показали свою террористическую сущность и Запад благодаря своей поддержке Киева становится соучастником этих преступлений.

Российские войска были выведены с правого берега Днепра, где располагается Херсон, на левый берег в ноябре 2022 года. Генерал армии Сергей Суровикин был командующим объединенной группировкой российских войск на Украине с 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что из-за разрушения Каховской ГЭС в зоне бедствия в результате затопления оказались почти 40 тысяч человек.