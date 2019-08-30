https://static.news.ru/photo/cbdc7b36-cbbc-11e9-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Talukdar/Global Look Press

Имена почти двух миллионов человек, проживающих в штате Ассам, исчезли из подготовленного местными властями национального реестра. Всех их могут депортировать в Бангладеш.

В национальный реестр попадают те жители, которые смогли доказать, что поселились в регионе до 24 марта 1971 года — провозглашения независимости Бангладеш. Сейчас правительство, заподозрив, что в штате живут эмигранты, решило провести перерегистрацию, передаёт канал NDTV .

МВД Индии заявляет, что люди, не попавшие в реестр, могут обратиться в специальные «суды для иностранцев», которых в регионе всего около сотни.

Как писал News.ru ранее, депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект, который упрощает порядок предоставления вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лицам без гражданства.