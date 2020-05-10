Индийские и китайские военные подрались на границе

https://static.news.ru/photo/f145d2d6-929b-11ea-91a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Masrat Zahra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.

Местом инцидента стал район погранзаставы в индийском штате Сикким. Огнестрельное оружие не применялось, но участники схватки бросали друг в друга камни. В результате несколько военнослужащих Индии пострадали.

Столкновение произошло после переговоров между представителями местного командования двух стран. Причины его пока неизвестны, сообщает агентство PTI.

Ранее NEWS.ru писал о стрельбе на границе между Киргизии и Таджикистаном. Предполагается, что огонь вёлся их охотничьих ружей. Причиной стрельбы могли стать конфликты между жителями приграничных районов.