Мир

Индийские и китайские военные подрались на границе

11:38, 10 мая 2020
Фото: Masrat Zahra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.

Местом инцидента стал район погранзаставы в индийском штате Сикким. Огнестрельное оружие не применялось, но участники схватки бросали друг в друга камни. В результате несколько военнослужащих Индии пострадали.

Столкновение произошло после переговоров между представителями местного командования двух стран. Причины его пока неизвестны,  сообщает агентство PTI.

Ранее NEWS.ru писал о стрельбе на границе между Киргизии и Таджикистаном. Предполагается, что огонь вёлся их охотничьих ружей. Причиной стрельбы могли стать конфликты между  жителями приграничных районов.

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