«Игра в краски»: Захарова ответила на заявления о «российской угрозе»

Заявления бывшего начальника Генерального штаба Великобритании Ника Картера являются дикими и неконкретными. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, прокомментировала его слова о том, что «угрозы», исходящие от РФ, являются более серьёзными, чем экстремизм.

Я не знаю, что это за игра в краски у наших британских партнёров, можно сделать вывод об общем посыле британского военного вновь представить нашу страну в качестве ключевого фактора, якобы подталкивающего Лондон к наращиванию модернизации собственной военной мощи, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства на брифинге.

По словам Захаровой, Россия «ничего такого не делает». Она подчеркнула, что в РФ «на танках катаются не министры иностранных дел, а военные».

Министры иностранных дел у нас занимаются переговорным процессом и поддержанием мира. Поэтому если кого-то что-то в Британии и напрягает в этом смысле, то мне кажется, лучше заняться своими акторами политическими как внутри страны, так и за рубежом, — подытожила Захарова.

Она считает, что тезис о «российской угрозе» является очень удобным для англо-саксонского военного лобби затребовать увеличения расходов на военную инфраструктуру. МИД РФ полагает, что эти суждения не имеют ничего общего с реальностью и выглядят скорее «эмоциональными размышлизмами».

Картер заявил, что «угрозы», исходящие от России, являются более серьёзными, чем экстремизм. При этом он не уточнил, о каких конкретно угрозах идёт речь. Но упомянул «действия, относящиеся к серой зоне», то есть те, которые предполагают использование «всех инструментов силы», но не приводят к войне. По его словам, «угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности».

Ранее сообщалось, что британцы высказались по поводу опубликованных газетой The Times слов посла России в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта, связанного с приближением войск королевства к российской границе. Читатели прокомментировали статью, ответив, что вступаться за Украину британцам нет смысла, а при столкновении им грозит разгром.