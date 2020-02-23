https://static.news.ru/photo/28c0c14e-566a-11ea-be91-fa163e074e61_660.jpg Принц Эндрю Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сына королевы Елизаветы II принца Эндрю подозревают в участии в секс-вечеринках с несовершеннолетними. Свидетель Стив Скалли рассказал новые подробности непристойного поведения герцога Йоркского.

Мужчина находился вместе с королевской особой на карибском острове Эпштейна Паэдо. Он заявил, что видел, как принц Эндрю домогался к Вирджинии Робертс, которой было 17 лет.

Я видел, как принц Эндрю ощупывает Вирджинию Робертс. Он схватил её за задницу и всё в таком духе. Они целовались, — рассказал мужчина.

По его словам, герцог Йоркский «ощупывал её достоинства». Скалли объяснил, что не стал предпринимать каких-либо действий, поскольку считал, что девушка не была против. По его словам, он знал, что она была несовершеннолетней.

Также показания на герцога Йоркского дал охранник Букингемского дворца. Принц Эндрю утверждал, что не мог иметь близости с Вирджинией Робертс, поскольку весь вечер находился дома после того, как отвёз свою дочь в ресторан в Уокинге.

Свидетель рассказал, что принц Эндрю всю ночь отсутствовал в Букингемском дворце, а на следующий день вернулся рано утром. Он был в плохом расположении духа и оскорблял сотрудников, сообщает Daily Mail.

Вирджиния Робертс заявила в 2015 году, что с 1999 по 2002 год три раза её принуждали к сексуальным контактам с принцем. Кроме неё принца обвиняют в сексуальных домогательствах Джоана Шоберг и ещё одна женщина.

NEWS.ru cообщал, что принц Эндрю отказался сотрудничать с ФБР по делу покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией.