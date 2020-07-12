Христианскую мозаику в Айя-Софии могут скрыть от мусульман новым освещением

https://static.news.ru/photo/648ea476-c42d-11ea-8071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seskimphoto via www.imago-ima /Global Look Pressges

Турецкие власти рассматривают несколько вариантов сокрытия от глаз молящихся мусульман христианских мозаик и фресок в Айя-Софии (соборе Святой Софии) в Стамбуле, так как в исламе существует запрет на изображения. Первый намаз должен состояться в мечети 24 июля.

Подготовку к этому событию ведёт администрация президента Турции совместно с Министерством культуры и туризма страны и управлением по делам религии, сообщает газета Hurriyet. Один из вариантов скрыть образы — использовать специальную осветительную технику, другой — задрапировать тканью. Однако, по данным газеты, он не является основным. Также предполагается создание специальных коридоров для туристов, с тем чтобы они могли посещать собор, не наступая на ковры для молящихся.

Предложения экспертов переданы в администрацию президента Турции, пишет газета Hurriyet. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято 14 июля.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр.

В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был превращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На днях Государственный совет Турции отменил постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в Айя-Софии.

Как ранее сообщил замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов со ссылкой на высокопоставленных турецких политиков, христианам по-прежнему разрешат посещать собор. Власти пообещали сохранить и фрески с барельефами, и всё внутреннее убранство, писал NEWS.ru.