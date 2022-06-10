«Хотелось другого Саммита»: глава Аргентины укорил США за отсутствие стран Глава Аргентины упрекнул США за нежелание пригласить на Саммит Америк все страны региона

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В ходе пленарного заседани Саммита Америк президент Аргентины Альберто Фернандес упрекнул США за нежелание пригласить на мероприятие все страны региона. Он заявил, что в дальнейшем подобное не должно повторяться, а разнообразие является лучшим инстурментом для продвижения демократии. Слова аргентинца приводит РИА Новости.

Мне жаль, что не могут присутствовать все, кто должен был. Я говорю как временный председатель CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), — сказал Фернандес.

Он также напомнил, что Куба живёт в блокаде более 60 лет, также серьёзные санкции наложены на Венесуэлу.

Определенно, нам бы хотелось другого Саммита Америк. В отсутствие ряда стран нам бросается вызов, чтобы этого больше не произошло. <...> Диалог о разнообразии — это лучший инструмент для продвижения демократии, — добавил он.

США не стали приглашать на Саммит Америк Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. После этого на мероприятие отказались приезжать ещё ряд лидеров — в частности главы Мексики и Боливии.

В ответ лидер Венесуэлы Николас Мадуров предложил провести «Настоящий саммит Америк». По его мысли, там должны собраться все страны региона, также на мероприятие следует пригласить президента США Джо Байдена.

Саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, которая объединяет более 30 участников. Первый форум состоялся в декабре 1994 года в Майами, инициатором стал Билл Клинтон.