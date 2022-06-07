Настоящая Америка: Мадуро предложил провести альтернативный саммит Мадуро предложил провести альтернативный саммит стран Америки

Фото: Marcos Salgado/Xinhua

«Настоящий саммит Америк» предложил провести лидер Венесуэлы Николас Мадуро. По его мысли, там должны собраться все страны региона, также на мероприятие следует пригласить президента США Джо Байдена. Слова политика, чьё выступление транслировалось в социальных сетях, приводит РИА Новости.

Мадуро напомнил, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в саммите Америк, таким образом ответив на исключение Венесуэлы, Кубы и Никарагуа из мероприятия со стороны правительства США.

Мы в восторге от четкости [позиции] и смелости президента Лопеса Обрадора и поддерживаем все его воззвания последних недель оставить мир санкций и блокад, исключений и дискриминаций со стороны США. <...> Эта встреча, которая пройдет в Лос-Анджелесе, хочет этого или нет правительство США, услышит голос трёх стран — Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, — сказал Мадуро.

По мнению венесуэльского лидера, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) должно стать организацией, которая созовёт «с более чем интересной повесткой» альтернативный саммит, где соберутся 33 страны сообщества и куда пригласят Байдена.

Чтобы он узнал о достоинстве и истории нашего народа, — резюмировал Мадуро.

В апреле 2022 года помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что на очередной саммит скорее всего не будут приглашены представители Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, которая объединяет более 30 участников. Первый форум состоялся в декабре 1994 года в Майами, инициатором стал Билл Клинтон.