Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Ноди

Неизвестные злоумышленники взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Контроль над учётной записью политика оставался в руках хакеров «очень недолго», сообщила пресс-служба главы индийского кабмина в соцсети. Тем не менее киберпреступники смогли опубликовать от лица Моди информацию о признании биткоина официальным платёжным средством.

Twitter был оповещён и учётная запись была немедленно защищена, — говорится в сообщении.

В офисе главы правительства заявили, что на протяжении короткого промежутка времени, пока аккаунт находился под контролем взломщиков, «любые опубликованные твиты должны игнорироваться». В заявлении не уточнялось, когда именно произошёл инцидент и в какой момент управление аккаунтом было восстановлено.

В самом Twitter заявили, что были приняты все необходимые меры для восстановления контроля над страницей премьера Индии, как только поступила информация о взломе. Расследование, проведённое компанией, показало, что какие-либо другие аккаунты не находились под контролем хакеров.

По сообщению Bloomberg, на взломанной страничке Моди злоумышленники опубликовали твит о том, что Индия признала биткоин официальным платёжным средством. Также отмечалось, что страна приобрела криптовалюту, которую планирует распространить среди граждан.

На Twitter индийского премьера подписано 73,4 млн человек, поэтому ложная информация быстро разлетелась по соцсетям, сообщает ТАСС.

Ранее американская компания Mandiant обвинила хакеров, «связанных с российскими спецслужбами», в том, что они могут продолжать попытки хищения данных в интересах Москвы. При этом в компании признали, что стопроцентной уверенности в правдивости данных нет.