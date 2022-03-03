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ГСЧС Украины опубликовала фото последствий удара по киевской телебашне

20:16, 01 марта 2022
ГСЧС Украины опубликовала фото последствий удара по киевской телебашне Фото: MNS.GOV.UA/facebook.com
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ГСЧС Украины опубликовала в Facebook фото последствий ракетного удара по киевской телебашне. Отмечается, что в результате удара погибли пятеро человек, ещё пятеро пострадали.

По состоянию на 18: 00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе, предварительно, погибли пятеро человек и пятеро пострадали. Работы продолжаются, — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв у телевышки. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры происшествия. Украинские СМИ сообщают, что ракета попала в аппаратную вещателя. Как отмечается, вещание телеканалов будет временно приостановлено до перехода на резервные системы. Отмечается, что из сотрудников телевещания никто не пострадал. Ранее Минобороны России анонсировало удары высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию, и предупредило граждан, что им стоит покинуть их дома рядом с ретрансляционными узлами.

Ранее Минобороны России анонсировало удары высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию. Ведомство также призвало жителей, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

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