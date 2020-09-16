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Грызлов: Киев отказывается повышать открытость работы группы по Донбассу

21:05, 16 сентября 2020
Борис Грызлов Борис Грызлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина отказывается от любого повышения открытости работы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Вопрос о повышении прозрачности работы контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано,цитирует его РИА Новости.

Грызлов сообщил, что российская сторона уже предлагала, чтобы результаты каждого заседания контактной группы и достигнутые договорённости чётко фиксировались в протоколах заседания. Причём эти документы должны были стать доступными и для СМИ. А представители Донбасса предложили сделать доступными аудио- и видеозаписи переговоров. По его мнению, пришло время реализовать это предложение.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава украинской делегации на онлайн-заседании ТКГ по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.

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