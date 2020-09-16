Грызлов: Киев отказывается повышать открытость работы группы по Донбассу

https://static.news.ru/photo/1191659c-f849-11ea-af66-fa163e074e61_660.jpg Борис Грызлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина отказывается от любого повышения открытости работы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Вопрос о повышении прозрачности работы контактной группы можно было решить уже сегодня, но наше предложение было проигнорировано, — цитирует его РИА Новости.

Грызлов сообщил, что российская сторона уже предлагала, чтобы результаты каждого заседания контактной группы и достигнутые договорённости чётко фиксировались в протоколах заседания. Причём эти документы должны были стать доступными и для СМИ. А представители Донбасса предложили сделать доступными аудио- и видеозаписи переговоров. По его мнению, пришло время реализовать это предложение.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава украинской делегации на онлайн-заседании ТКГ по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.