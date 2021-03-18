Грузопассажирские полёты между РФ и ОАЭ могут прекратиться в марте

https://static.news.ru/photo/bc547140-87ff-11eb-b334-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузопассажирское авиасообщение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами может быть приостановлено с конца марта. Поводом для этого служит отказ авиавластей зарубежного государства выдать российским авиакомпаниям соответствующие разрешения, рассказал источник в одной из авиакомпаний.

Власти ОАЭ не согласовали российским авиакомпаниям выполнение грузопассажирских рейсов между РФ и ОАЭ с летнего расписания. Под отмену сейчас попали сотни рейсов, включая период майских праздников, — рассказал источник.

Он отметил, что изначально разрешалось летать по семь частот в неделю. Разрешения на соответствующие перелёты имели компании «Аэрофлот» и Emirates. Тем не менее, авиакомпаниям из РФ было дано разрешение совершать ещё по одной грузопассажирскому рейсу в ОАЭ.

И когда власти ОАЭ решили для своих авиакомпаний тоже получить разрешение на грузопассажирские рейсы, им на это разрешение выдано не было. Вероятно, по этой причине с летнего расписания и у российских авиакомпаний такого разрешения не будет, — добавил источник в разговоре с ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что туристы из России пока не смогут отправится на отдых в Республику Кипр. Об этом свидетельствует новый реестр деления государств мира на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемиологической ситуации. Документ был опубликован 15 марта Минздравом островного государства.