Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен выступила категорически против идеи о покупки острова Соединёнными Штатами. Она опасается, что это может подорвать основополагающие ценности местных жителей.
Мой ответ будет — нет, спасибо. Я не думаю, что это принесёт пользу развитию Гренландии, — цитирует Ларсен датский телеканал DR.
Кроме этого, парламентарий полагает, что планы США могут нанести урон ценностям и социальным завоеваниям Гренландии.
Например, у нас есть право на бесплатное образование, подобные вещи будут разрушены, если американские ценности будут доминировать, — подчеркнула депутат.
Ларсен входит в Левую партию и представляет Гренландию в парламенте Дании. Её политическая организация выступает за максимальный суверенитет острова при тесном сотрудничестве с Копенгагеном.
Экс-премьер Дании Ларс Локке Расмуссен назвал информацию о возможном приобретении Гренландии США «первоапрельской шуткой». МИД страны ситуацию пока не прокомментировал, передаёт РИА Новости.