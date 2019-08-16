https://static.news.ru/photo/b1011220-c01f-11e9-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен выступила категорически против идеи о покупки острова Соединёнными Штатами. Она опасается, что это может подорвать основополагающие ценности местных жителей.

Мой ответ будет — нет, спасибо. Я не думаю, что это принесёт пользу развитию Гренландии, — цитирует Ларсен датский телеканал DR .

Кроме этого, парламентарий полагает, что планы США могут нанести урон ценностям и социальным завоеваниям Гренландии.

Например, у нас есть право на бесплатное образование, подобные вещи будут разрушены, если американские ценности будут доминировать, — подчеркнула депутат.

Ларсен входит в Левую партию и представляет Гренландию в парламенте Дании. Её политическая организация выступает за максимальный суверенитет острова при тесном сотрудничестве с Копенгагеном.

Экс-премьер Дании Ларс Локке Расмуссен назвал информацию о возможном приобретении Гренландии США «первоапрельской шуткой». МИД страны ситуацию пока не прокомментировал, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп задумался о покупке у Дании острова Гренландия. Глава Белого дома, по словам источников из его окружения, дал задание своим советникам оценить эту возможность.