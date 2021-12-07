Госдеп: РФ изолируют от мировой финансовой системы при нападении на Украину

Выступая на слушаниях в сенате конгресса США, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Германии готовы принять «значительные меры» в случае «вторжения» РФ на Украину. Речь идёт о полной экономической изоляции России, а также санкциях в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Я считаю, что они готовы. Вашингтон уже начал интенсивные консультации с новым правительством Германии, — поделилась Нуланд.

Заявление было сделано, несмотря на неоднократные опровержения о намерениях начать вторжение на Украину со стороны российских властей. Ряд высокопоставленных политиков США и представителей американской разведки всё чаще стали заявлять о начале операции Москвы против Киева в первой половине 2022 года.

Ранее представители администрации Белого дома заявили, что не считают, что РФ решила напасать на Украину. В случае если Москва предпримет враждебные действия против Киева, США расширят военную помощь Украине. Об этом в ходе брифинга, посвящённого прошедшему разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник президента США по безопасности Джейк Салливан.