Госдеп пригрозил «быстрым ответом» при «размещении» Россией военных на Кубе

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс пообещал быстрый ответ США на попытку России разместить военных на Кубе. Реакция последует, как только в Вашингтоне увидят «движения на этом направлении», отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным, — подчеркнул представитель госдепа.

Так он отреагировал на вопрос о возможности военного присутствия России на Кубе, которое может стать ответом на расширение военного присутствия стран Запада.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 января рассказал о телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По его словам, стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях, в том числе и в военно-технической.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил перспективу размещения российских военных баз на Кубе и в Венесуэле. Он отметил, что о таком исходе не может быть и речи, так как эти страны стремятся выйти из изоляции и интересы России прежде всего должны соотноситься с интересами этих государств.