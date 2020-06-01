Решение Пекина принять закон о безопасности и ограничить автономию Гонконга привело к массовой эмиграции жителей города. Аналитики предсказывают, что отток людей может сравниться с периодом 1997 года, когда бывшая британская колония перешла под суверенитет КНР. К отъезду из Гонконга готовятся прежде всего обеспеченные люди.

Решение властей Китая принять законопроект о национальной безопасности, под действие которого попадёт в том числе Гонконг, вызвало негативную реакцию как международного сообщества, так и самих гонконгцев. Местные жители вышли на акции протеста, опасаясь, что руководство КНР ограничит их политическую свободу и независимость от Пекина. В Вашингтоне в свою очередь объявили, что больше не считают специальный административный район Китая автономным и пересмотрят ряд соглашений с Гонконгом. Эти заявления поставили под сомнение статус Гонконга, являющегося не только финансовым центром КНР, но и всей Азии, и заставили местных жителей задуматься об эмиграции.

О резком росте обращений от гонконгцев заявили консультанты по вопросам миграции. Так, согласно статистике Midland Immigration Consultancy, в мае 2019 года было подано 20 заявок, в то время как в мае 2020 года уже 350. Этот показатель был выше только в октябре 2019 года, когда Гонконг был охвачен массовыми акциями протеста из-за нового закона об экстрадиции. По прогнозам аналитиков, число заявок в ближайшие недели будет лишь увеличиваться. В консалтинговых компаниях Гонконга также подтверждают тенденцию: с момента объявления о грядущем принятии законопроекта новые обращения поступают каждые две-три минуты, а их общее число по сравнению с апрелем выросло в 20 раз.

Одним из главных требований представители консталтинговых компаний называют быстрое оформление вида на жительство: большинство клиентов хотят урегулировать вопрос в кратчайшие сроки. Некоторые готовы продать свою недвижимость в Гонконге, чтобы купить квартиру за рубежом и получить вид на жительство. Также аналитики фиксируют отток капитала: ряд обеспеченных гонконгцев, чьё состояние оценивается не менее чем в 10 млн гонконгских долларов (1,3 млн долларов США) начали выводить свои активы в Лондон, Сингапур и Тайвань в расчёте на скорый отъезд.

Willie Siau/Global Look Press

Несмотря на наметившуюся тенденцию, оценить реальные показатели готовности гонгконгцев покинуть город пока сложно: из-за пандемии коронавируса большинство стран сохраняет ограничения на въезд, что может растянуть процесс на месяцы. Эксперты полагают, что текущий период может оказаться «затишьем» — рост числа желающих эмигрировать многократно увеличится после открытия границ. Среди стран, которые рассматриваются в качестве приоритетных, аналитики называют Канаду, Австралию, Великобританию и Португалию. Также о намерении принять гонконгцев заявили в Тайване.

Так глава администрации острова Цай Инвэнь выступила с обращением, в котором подтвердила готовность Тайваня не только принять иммигрантов из Гонконга, но и разработать специальный соцпакет, который поможет переселенцам начать новую жизнь. Финансироваться проект будет из бюджета Тайваня. Глава британского Форин-офиса Доминик Рааб также заявил, что в Великобритании готовы принять 350 тысяч человек, которые имеют Британские национальные зарубежные паспорта, выдаваемые в Гонконге до 1997 года. Если ранее их обладатели могли въехать в страну на период до полугода, то, в случае принятия закона о безопасности, этот срок будет продлён до года — именно такая продолжительность пребывания в Великобритании позволит гонконгцам получить подданство в Соединённом королевстве. Позднее глава министерства внутренних дел Прити Патель заявила, что под новые правила попадут не только владельцы специального документа, но и те жители Гонконга, которые имеют право на его получение. Таким образом, Великобритания готовится принять до 2,9 млн человек, то есть почти половину его населения.

Предыдущий период массовой эмиграции из Гонконга начался в 1989 году после событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине, когда войска КНР открыли огонь по протестантам, большинство из которых были студентами. В результате силового подавления протеста тысячи людей были ранены, сотни убиты. «Вторая волна» миграции началась в 1997 году, когда Гонконг вышел из-под юрисдикции Великобритании и стал частью материкового Китая на особых условиях. Число эмигрантов в этот период превышало десятки тысяч. Основными направлениями переселения были Канада, Австралия и Великобритания.