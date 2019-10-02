https://static.news.ru/photo/c35d2b62-e4e0-11e9-ae67-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Парламентарии Нидерландов призвали правительство проверить роль Украины в деле о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

По мнению депутатов, проверка необходима, чтобы внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке страны, передаёт ТАСС .

Они потребовали от кабмина проверить, какие варианты существуют для возможности дальнейшего изучения фактов. При этом министр иностранных дел Голландии Стеф Блок отметил, что у правительства с юридической точки зрения на это нет никаких оснований.

Изучение фактов не будет лёгкой задачей, потому что для этого потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России, подчеркнул глава МИДа.

Разговор идёт и об их воздушном пространстве, — пояснил Блок.

Предложение парламентариев поддержали все четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные фракции.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Киев, несмотря на активные военные действия, не закрыл небо Донбасса для международных полётов.

Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты из Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. Одним из фигурантов является экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Гиркин. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Ранее News.ru писал, что следствие по крушению MH17 заподозрили в необъективности.