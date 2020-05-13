Главы МИД ШОС выступили за координацию усилий по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4fca57b2-9505-11ea-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MID_RF/twitter.com

Министры иностранных дел стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выразили решительный настрой на координацию усилий в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заявление было сделано по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

Члены организации подтвердили нацеленность на коллективный поиск ответов на этот вызов, подтвердили настрой на решительные совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, — приводит слова Лаврова ТАСС.

При этом главы МИД ШОС выступили за неприятие односторонних санкций и недобросовестной конкуренции в условиях пандемии. Как отметил российский дипломат, план действий по борьбе с пандемией будет рассмотрен на саммите в Санкт-Петербурге.

Сейчас в мире заражены коронавирусом более 4,2 млн человек. Более 291 тыс. стали жертвами нового вируса. Выздороветь удалось более 1,4 млн пациентов. В России к 13 мая подтверждены 242 271 случаев COVID-19. За сутки число заболевших выросло на 10 028, 48 003 выздоровели. Жертвами коронавируса в РФ к этому моменту стали 2212 человек, 96 из них скончались за прошедшие 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров обвинил США в использовании пандемии в своих интересах.