Главы МИД ШОС выступили за координацию усилий по борьбе с COVID-19

Министры иностранных дел стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выразили решительный настрой на координацию усилий в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Заявление было сделано по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.
Члены организации подтвердили нацеленность на коллективный поиск ответов на этот вызов, подтвердили настрой на решительные совместные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, — приводит слова Лаврова ТАСС.
При этом главы МИД ШОС выступили за неприятие односторонних санкций и недобросовестной конкуренции в условиях пандемии. Как отметил российский дипломат, план действий по борьбе с пандемией будет рассмотрен на саммите в Санкт-Петербурге.
Сейчас в мире заражены коронавирусом более 4,2 млн человек. Более 291 тыс. стали жертвами нового вируса. Выздороветь удалось более 1,4 млн пациентов. В России к 13 мая подтверждены 242 271 случаев COVID-19. За сутки число заболевших выросло на 10 028, 48 003 выздоровели. Жертвами коронавируса в РФ к этому моменту стали 2212 человек, 96 из них скончались за прошедшие 24 часа.
Как писал NEWS.ru, ранее Лавров обвинил США в использовании пандемии в своих интересах.