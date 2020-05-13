Политика

Лавров обвинил США в использовании пандемии в своих интересах

12:28, 13 мая 2020
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники пытаются использовать ситуацию с коронавирусом в мире для продвижения своего видения мирового порядка.

По его словам, Вашингтон не оставляет попыток нагнетать конфронтацию для навязывания своей точки зрения, «своего видения будущего порядка», передаёт ТАСС.

Наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, своё видение будущего порядка, — сказал он.

Лавров подчеркнул, что США увеличивают давление на страны, проводящие независимую внешнюю политику, критикуют Всемирную организацию здравоохранения и игнорируют призывы временно остановить односторонние санкции в условиях борьбы с пандемией.

Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации, — добавил министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва не только оказывает другим странам помощь во время пандемии COVID-19, но и принимает её, в том числе и от Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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