Лавров обвинил США в использовании пандемии в своих интересах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники пытаются использовать ситуацию с коронавирусом в мире для продвижения своего видения мирового порядка.
По его словам, Вашингтон не оставляет попыток нагнетать конфронтацию для навязывания своей точки зрения, «своего видения будущего порядка»,
Наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, своё видение будущего порядка, — сказал он.
Лавров подчеркнул, что США увеличивают давление на страны, проводящие независимую внешнюю политику, критикуют Всемирную организацию здравоохранения и игнорируют призывы временно остановить односторонние санкции в условиях борьбы с пандемией.
Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации, — добавил министр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва не только оказывает другим странам помощь во время пандемии COVID-19, но и принимает её, в том числе и от Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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