Лавров обвинил США в использовании пандемии в своих интересах

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить число депутатов в Госдуме и региональных парламентах в два раза, чтобы обеспечить им социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса и сэкономить деньги.

Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, — цитирует RNS Жириновского. Он также предложил проводить выборы раз в...