Лавров: Россия принимает помощь США в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f953b230-9468-11ea-bb7e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва не только оказывает другим странам помощь во время пандемии COVID-19, но и принимает её, в том числе и от Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете, — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел отметил, что сейчас мир находится во власти общей беды и всем государствам необходимо поддерживать друг друга.

По словам Лаврова, некоторые недобросовестные политики уже попытались использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы свести счёты и обеспечить себе более выгодные позиции.

В пример Лавров привёл группу «Восток», созданную чиновниками Евросоюза. Эта организация, по словам российского дипломата, начала поиски врагов, из тех, кто сомневается в том, что Европа в состоянии справиться с пандемией.

Называют, естественно, Россию, Китай и ряд других государств, — пояснил министр.

Лавров отметил, что РФ ни разу не делала подобных заявлений, а наоборот, всегда была солидарна со странами Евросоюза и оказывала им помощь, если её просили. В пример глава МИД РФ привёл Италию, для которой были направлены 15 российских военно-транспортных самолётов с медиками и аппаратами ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за пандемии.