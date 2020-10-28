Главы МИД России и Франции обсудили Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/406c82da-1945-11eb-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поговорил по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

В ходе разговора министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, выразили серьёзную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, оба министра призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряжённости. Было подчёркнуто, что ситуация может быть решена только с помощью дипломатии. При этом важно, чтобы конфликтующие стороны проявили политическую волю к прекращению боевых действий.

Особый акцент был сделан на необходимости развивать взаимодействие по линии правоохранительных ведомств, в том числе в контексте возможного визита в Россию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с противодействием терроризму и экстремистской идеологии.

Как ранее писал NEWS.ru, в середине октября в Москве состоялась трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. Её итогом стала договорённость о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которая вступила в силу с 18 октября. Однако боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.