Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/cc191838-10a9-11eb-8518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно начнёт действовать с 00:00 18 октября. Об этом заявили во внешнеполитических ведомствах Армении и Азербайджана.

МИД двух стран опубликовали на своих официальных сайтах идентичные заявления о гуманитарном прекращении огня.

Азербайджанская Республика и Республика Армения договорились о гуманитарном перемирии с 18 октября в 00:00 по местному времени (23:00 мск. 17 октября. — NEWS.ru), — говорится в заявлении.

Решение было принято следуя заявлению президентов США, Франции и России, которые представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года, отмечается в документе.

NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные разговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский министр заявил о необходимости строго следовать московским договорённостям о прекращении огня.

Ранее Россия, США и Франция запросили проведение в СБ ООН экстренного заседания из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Его планируют провести 19 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.