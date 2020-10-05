Главы МИД Франции и Азербайджана поговорили о ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f1341bee-0722-11eb-812d-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. Дипломаты поговорили о конфликте в Нагорном Карабахе.

Глава французского МИД выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости в регионе, говорится на сайте азербайджанского ведомства.

Он (Ле Дриан. — NEWS.ru) подчеркнул необходимость продолжения консультаций при посредничестве стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — подчёркивается в сообщении.

Байрамов обратил внимание коллеги на обстрелы армянской армией азербайджанских городов, которые находятся в отдалении от линии соприкосновения — Гянджи, Мингячевира, а также Хызинского и Апшеронского районов. По его словам, с начала военных действий погибли 25 азербайджанских мирных жителей, ещё 127 получили ранения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет свои вооружённые силы с этой территории. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это является единственным условием прекращения конфликта. Об этом писал NEWS.ru.

7 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.