Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили элементы мирного договора Главы МИД Армении и Азербайджана обменялись мнениями об элементах мирного договора

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В ходе встречи в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обменялись мнениями об элементах мирного договора. Они также договорились ускорить переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана. <...> Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели, — говорится в сообщении.

Также министры выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между двумя странами.

Встреча дипломатов прошла в Вашингтоне 7 ноября. Министры посетили Блэр-Хаус, провели трехстороннюю встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Руководитель американского дипведомства в ходе встречи заявил, в частности, что США выступают за прямой диалог Азербайджана и Армении. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон считает такой диалог ключом к урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и миру между Баку и Ереваном. Он также заверил, что Штаты «решительно поддерживают суверенитет и территориальную независимость и Армении, и Азербайджана».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва, Вашингтон и Брюссель не готовы признать независимость Нагорного Карабаха.