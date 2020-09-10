Главу Офиса Зеленского Ермака обвинили в шпионаже в пользу Кремля

Скандал между Россией и Белоруссией в связи с июльским задержанием 33 «вагнеровцев» под Минском удалось замять довольно быстро. А вот на Украине его эхо отчётливо слышно — и серьёзно бьёт по Офису президента (ОП) Владимира Зеленского. Экс-глава ОП Андрей Богдан заявил, что операция по выманиванию наёмников действительно проводилась украинскими службами и была сорвана одним звонком. А в Верховной раде требуют провести расследование о возможной передаче новым руководителем Офиса Андреем Ермаком секретных сведений России.

Богдан, отправленный в отставку с поста главы ОП ещё 11 февраля 2020-го, за прошедшие месяцы публично о себе не заявлял. Однако на днях он прервал молчание, дав масштабное — длительностью более четырёх часов — интервью знаменитому украинскому журналисту Дмитрию Гордону. После того, как запись беседы была опубликована, Богдан на своей странице в Facebook сообщил, что покинул страну.

В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, — написал он.

Богдан не стал уточнять, с чьей стороны поступали угрозы, но вариантов предостаточно, учитывая содержание разговора. Экс-глава ОП «прошёлся» по политике Владимира Зеленского, отметив, что последний фактически «кинул Путина»: «наобещали одно — сделали ничего». Также он упрекнул президента Украины в том, что тот «переводит в шутку нехорошие истории» в своём окружении, а «там, где надо наказывать, он отмалчивается».

В гостях у Гордона/youtube.com

Но гораздо более резонансным стало заявление Богдана о ситуации с задержанными в июле под Минском «вагнеровцами». Белорусские власти долгое время настаивали, что это провокация со стороны России. Однако по мере налаживания отношений с Кремлём они сменили риторику и, подобно Москве, вину за провокацию возложили на украинские спецслужбы. Официальный Киев эту версию отрицает, но, как позднее сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, подготовка диверсии велась — с целью выманить из РФ участвовавших в боевых действиях в Донбассе наёмников.

Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьёзная. Её разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил, — заявил Богдан в интервью.

Несмотря на наводящие и прямые вопросы Гордона, экс-глава ОП так и не стал уточнять, кто виновен в сливе операции. Однако в украинском истеблишменте всё чаще в этой связи звучит фамилия Андрея Ермака, который пришёл на пост руководителя Офиса Зеленского — после Богдана. Эта история тянется ещё с начала августа, когда президент Украины внезапно уволил начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Василия Бурбу. Позднее стало известно, что глава ГУР обвинил Ермака в тесных контактах с Дмитрием Козаком — заместителем руководителя администрации президента РФ, ответственным за украинское направление, — и передаче ему секретных данных об истории с «вагнеровцами». Зеленский заявил, что это «бред», и ему неизвестно «ни о каком „сливе“ какой-то там операции».

Впрочем, эта риторика не возымела действия. Вечером 9 сентября стало известно, что Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) расследовать возможные действия со стороны Ермака. Об этом сообщил народный депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» Владимир Арьев. По его словам, СБУ предписано открыть в отношении главы ОП производство по двум статьям уголовного кодекса Украины: 111-й («Государственная измена») и 114-й («Шпионаж»). Ранее Арьев уже говорил о том, что у него есть документы, подтверждающие вербовку украинскими подставными лицами российских наёмников. При этом депутат намерен добиваться разбирательства не только через СБУ.

На честное следствие от [главы Службы] Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной раде, — подчеркнул он.

Иван Баканов действительно считается одной из наиболее лояльных Зеленскому фигур, а, значит, пока президент прикрывает главу своего Офиса, на полноценное расследование в отношении Ермака рассчитывать не приходится. Тем не менее, и выдвинутые обвинения в госизмене и шпионаже, и совпавшее со скандалом заявление Богдана вновь свидетельствуют о глубоком кадровом кризисе в Киеве. Если увольнение прошлого главы ОП далось Зеленскому, судя по всему, без усилий — в конце концов, на этом настаивали американские партнёры, а «в запасе» у президента на тот момент был Ермак, — то сейчас ситуация сложнее. Во-первых, «скамейка запасных» у лидера страны практически отсутствует. Во-вторых, замена главы ОП чревата осложнениями в переговорах по Донбассу: пока Ермаку, похоже, удалось наладить контакт с Козаком. В то же время, и оставлять его на посту опасно, особенно в свете приближающихся региональных выборов.

Наличие в окружении президента человека, обвиняемого в госизмене, точно ударит и по самому Зеленскому, и по лояльной ему партии «Слуга народа», рейтинги которой уже ощутимо просели.