Украинский лидер Владимир Зеленский отправил в отставку с поста главы Офиса президента (ОП) страны Андрея Богдана. Ранее о том, что последний подал соответствующее прошение, уже сообщали источники. Более того, спекуляции на этот счёт появлялись и в августе прошлого. Хотя на тот момент информация не подтвердилась, сейчас конъюнктура поменялась. И у ухода главы ОП может быть целый комплекс причин.

Андрей Богдан был назначен на должность руководителя Администрации президента (АП) Украины 21 мая 2019 года. Спустя чуть больше месяца орган был переименован в Офис президента: сократился штат и были пересмотрены основные задачи структуры. Однако уже в августе Богдан, по данным источников, подал заявление об отставке, якобы мотивировав это желанием продемонстрировать, что никто в ОП не держится за свою место и готов к переменам. Позднее Зеленский уточнил, что подобного рода прошения все члены его команды написали сразу же после назначений на свои посты, однако он не стал их подписывать. Теперь же он изменил мнение.

Споры вокруг фигуры Богдана в украинских СМИ и политических кругах ведутся с самого момента его назначения в 2019-м. Критики теперь уже бывшего главы ОП указывают на то, что он занимал несколько должностей ещё при президенте Викторе Януковиче, и потому не может иметь права участвовать в руководстве страной теперь — в свете закона «Об очищении власти», принятого в 2014 году. Сам Богдан неоднократно парировал подобные обвинения тем, что АП (а позднее — ОП) является не государственным, а вспомогательным и консультативным органом, и потому под действие законодательства о люстрации не подпадает.

Андрей Богдан www.president.gov.ua

Другой претензией к главе ОП были его очевидные связи с олигархом Игорем Коломойским, у которого политик был личным адвокатом. Этот факт вызывает недовольство не только в украинском обществе, но и за рубежом. Так, например, Рудольф Джулиани — адвокат президента США Дональда Трампа — ещё в мае 2019-го непрозрачно намекал Зеленскому на необходимость ареста олигарха, поскольку против последнего ведётся расследование со стороны ФБР.

Американское влияние вполне могло сказаться и сейчас. После визита на Украину госсекретаря США Майка Помпео, в Киеве наверняка рассчитывают на то, что вскоре Зеленский отправиться прямиком в Белый дом на встречу с Трампом. О подготовке переговоров в Вашингтоне уже заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.

Дат по-прежнему нет. Господин Помпео сказал, что они должны появиться в ближайшее время, — отметил он.

Тем не менее, тот факт, что это сообщение совпало по времени с появлением новых слухов о возможной отставке Богдана, — весьма показателен и даёт основания увязать два события. Особенно с учётом того, что именно Ермак, занимающийся, в основном, внешнеполитическими вопросами, многими давно уже рассматривался как вероятный будущий глава ОП. И в итоге действительно сменил Богдана на этом посту.

Если оставлять в стороне американский фактор и противоречия между командой президента и людьми Коломойского — а фракция его сторонников существует и в правящей партии «Слуга народа», — то перестановки в органах власти могли стать и следствием общей кадровой нестабильности на Украине. Несмотря на декларированное Зеленским обновление руководства страны, на влиятельных должностях по-прежнему остаются многие люди как из эпохи Януковича, так и из периода правления Петра Порошенко. Для действующего президента это создаёт ощутимые риски, так как он, очевидно, вынужден «оглядываться» в своих действиях на представителей старой политической элиты.

Однако и смена руководящих лиц таит для Зеленского серьёзную опасность. При наличии во власти людей Януковича, Порошенко и даже Коломойского есть возможность возложить на них вину за отдельные промахи. Если же путём кадровых перестановок новому президенту удастся закрепить позиции своих соратников на ключевых должностях, то и все упреки в случае неудач наверняка будут адресованы ему. Подобным примером уже послужила победа «Слуги народа» на выборах в Верховную раду. Хотя пропрезидентская партия и получила большинство в парламенте, принимаемые ею непопулярные реформы — в частности, земельная, — а также провалы в социальной политике уже бьют именно по имиджу главы государства.