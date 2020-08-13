Глава ВОЗ: миру нужна разработка большого числа вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1ba49f0c-dd84-11ea-8a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/Global Look Press

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что большинство вакцин от коронавируса в мире сейчас находится на начальных этапах разработки. По его словам, миру необходимо получить множество вакцин-кандидатов различных типов.

Он отметил, что работа над вакциной — дорогое, долгое, рискованное и сложное дело. Из-за этого большое число кандидатов повысит шансы на достижение результата, передаёт ТАСС.

Когда препарат будет создан, ожидается превышение спроса на него над предложением.

Повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к «вакцинному национализму» и это вызывает риск сильного роста цен, — отметил он в ходе брифинга.

Руководитель ВОЗ призвал мировое сообщество к солидарности в вопросе о доступе людей к вакцине.

По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере $100 млрд на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на этот момент указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Тем не менее вакцину начнут производить уже в течение двух недель.