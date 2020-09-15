Глава ВОЗ: длительные последствия COVID-19 остаются неизвестными

https://static.news.ru/photo/49f48ed4-f77a-11ea-b7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что последствия заболевания, которые вызывает COVID-19, остаются неизвестными.

Требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжёлых случаев COVID-19 и случаев смерти среди детей и подростков, — отметил глава ВОЗ.

По его словам, дети и подростки могут заболеть и заразить других. При этом болезнь у них протекает в менее сильной форме. На людей моложе 20 лет приходится менее 10% случаев заражения и менее 0,2% случаев с летальным исходом, передаёт ТАСС.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В августе в ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару считает: его страна смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса и практически победила инфекцию. Политик заявил, что правительство сделало всё, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии. Президент напомнил, что регионы получили средства для организации помощи больным с COVID-19, а малому бизнесу оказали кредитную поддержку.