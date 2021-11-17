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Глава Пентагона заявил о «беспокоящем поведении» РФ

Глава Пентагона Остин: США обеспокоены учениями России и движением её войск
01:09, 18 ноября 2021
Глава Пентагона заявил о «беспокоящем поведении» РФ Ллойд Остин Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что российское испытание противоспутникового оружия и наращивание военной группировки «вблизи Украины» вызывают беспокойство Вашингтона. На брифинге он назвал такие действия Москвы «беспокоящим поведением», сообщает РИА Новости.

Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России, — подчеркнул глава Пентагона.

Остин добавил, что и космические испытания, и развертывание войск около Украины «не помогают безопасности».

Военный министр признался, что в Пентагоне не знают целей российских военных на западной границе страны. США призывают Москву к большей открытости по данному вопросу, отметил Остин.

Ранее стало известно, что в Пентагоне отреагировали на испытание Россией противоспутникового оружия. В американском военном ведомстве заявили, что разрабатываемое Россией оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне настаивают на разработке универсальных норм при освоении космического пространства для всего мира.

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