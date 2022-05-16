Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о беседе с Шойгу Глава Пентагона Остин рассказал министру обороны Украины Резникову о разговоре с Шойгу

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Глава пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о своём телефонном разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби. Его цитирует ТАСС.

Министр Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи, — говорится в сообщении.

Также Кирби отметил, что в ходе общения с Резниковым Остин подтвердил поддержку суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности.

Министры обещали поддерживать тесные контакты, — резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

13 мая стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала спецоперации на Украине провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Глава Пентагона призвал к прекращению огня на Украине. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Последний раз Шойгу и Остин общались 18 февраля.

Остин намеревался связаться с Шойгу ещё в начале апреля, но попытка потерпела фиаско. В Пентагоне отмечали, что попытки дозвонитьcя до главы Минобороны РФ и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова предпринимались с cамого начала спецоперации РФ на Украине, но до сих пор были безуспешными.