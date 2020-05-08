Глава ООН предупредил об активизации неонацистов в Интернете

https://static.news.ru/photo/258ec7fc-91d7-11ea-b33c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство по поводу того, что вербовщики неонацистских и террористических группировок в последнее время усилили свою активность в виртуальном пространстве.

Он отметил, что экстремисты используют новейшие приложения и платформы для заманивания в свои ряды новых членов из числа молодёжи.

Их сообщения пропитаны ложными посулами славы и реальным подстрекательством, нацеленным против наиболее уязвимых слоёв общества, — цитирует генсека РИА Новости.

Гутерриш добавил, что Всемирная организация ведёт активную борьбу с агитацией экстремистов, и призвал родителей и учителей включиться в неё, чтобы не допустить распространения «подпольной ненависти».

Ранее NEWS.ru писал, что в Эстонии полиция обнаружила лидера группировки Feuerkrieg Division (FKD), распространявшей нацистскую пропаганду по всей Европе. Однако он сумел избежать привлечения к ответственности, поскольку ему всего 13 лет.