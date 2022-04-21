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Глава Минфина Японии рассказал, почему не ушёл с выступления Силуанова

10:08, 21 апреля 2022
Глава Минфина Японии рассказал, почему не ушёл с выступления Силуанова Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки в ходе пресс-конференции после встречи G20 в Вашингтоне рассказал, что не ушёл из зала во время выступления министра финансов России Антона Силуанова, чтобы выступить с осуждением в адрес Москвы за ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости. Он добавил, что указал на категорическую недопустимость действий РФ.

Я не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России. Я указал, что действия РФ являются категорически неприемлемыми, — сказал глава японского Минфина.

Российский министр финансов Антон Силуанов принял участие во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Однако ряд представителей G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал на время его выступления.

В свою очередь глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати назвала сложным заседание министров финансов и управляющих центробанками стран Группы двадцати. Участники G20 призвали Россию как можно скорее завершить спецоперацию на Украине.

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