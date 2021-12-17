Глава МИД Украины заявил, что не знает о сроках вступления в ЕС и НАТО

Украина до сих пор не имеет сведений о сроках вступления в ЕС и НАТО, несмотря на желание иметь ясность в этих вопросах. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1». По его словам, Украина надеется поднять вопрос евро-атлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

Глава МИД подчеркнул , что тема членства Украины в Альянсе не должна быть предметом переговоров с Россией. До этого он сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году его страна станет полноправным членом Альянса.

Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция в ЕС и НАТО не может быть бесконечным процессом. <...> Мы хотим иметь ясность, — отметил он.

Ранее стало известно, что Альянс не намерен прекращать расширение, несмотря на возражения России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина может быть включена в состав организации. Однако вопрос её вступления могут решать только 30 стран НАТО и сама Украина, пояснил он.

Столтенберг напомнил, что Альянс уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты РФ. Он пообещал, что Альянс не пойдёт на компромиссы с Кремлём. Кроме того, он намеревается помочь Киеву справиться с «агрессией» Москвы, не уточнив характер этой агрессии.