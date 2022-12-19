Намерение Рима полностью отказаться от российского газа подтвердил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает ТАСС. Дипломат при этом добавил, что итальянские власти не выступают против создания газового хаба в Турции. В правительстве отметили, что вдвое сократили долю российского газа в импорте природного газа. Поставки из России обеспечивали до 40% всей потребности Италии в энергоресурсе.
Италия хотела бы сама стать энергетическим хабом для всей Европы. Мы решили не использовать российский газ, но никакой проблемы с Турцией, — сказал Таяни.
Глава МИД Италии при этом не указал, откуда страна возьмет недостающие 20% от общего объема потребления газа в случае полного прекращения поставок из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что газовый хаб в Турции сможет заменить утраченный объем транзита голубого топлива через «Северный поток».
Венгрия не поддержала введение в Евросоюзе потолка цен на газ, Австрия и Нидерланды воздержались, остальные страны проголосовали за, ранее заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Она подчеркнула, что дискуссия о новом механизме формирования цен на энергоресурс длилась весь день.