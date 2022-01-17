Глава МИД Германии посетила Украину перед визитом в Россию из-за Медведчука

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед визитом в Россию посетила Украину, чтобы добиться освобождения из-под домашнего ареста оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом заявил «Lenta.ru» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Министр иностранных дел Германии должна воспользоваться влиянием Германии на Украину, чтобы добиться освобождения оппозиционного политика Виктора Медведчука, который незаконно содержится под домашним арестом, а также напомнить Киеву о его обязательстве по минским договоренностям, в частности о необходимости вступить в переговоры с сепаратистами на востоке Украины, — сообщил он.

При это парламентарий добавил, что в другой ситуации Бербок бы начала с визита в Россию, поскольку её дипломатический вес выше, чем у Украины.

В начале октября 2021 года украинские правоохранительные органы предъявили Медведчуку новые обвинения в госизмене. Следователи ГРУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины якобы установили его причастность к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. По его словам, это может произойти в случае подтверждения у него Россией гражданства РФ.