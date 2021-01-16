Глава МИД Чехии заявил, что вынесет вопрос о Навальном на Совет ЕС

Вопрос о задержании в московском аэропорту Шереметьево Алексея Навального будет вынесен на заседание Совета ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Я буду настаивать, чтобы произошедшее стало предметом рассмотрения на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза, — написал дипломат в Twitter.
Его коллега из Словакии Иван Корчок выразил обеспокоенность событиями, развернувшимися после посадки в Шереметьево рейса из Берлина, уточняет ТАСС.
Большую тревогу вызвало задержание Алексея Навального по его возвращении домой. Его место не [в стенах] заключения, а [на политической сцене как участника] свободного и безопасного политического соревнования, — считает Корчок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана. По её словам, американцу и другим зарубежным деятелям лучше заниматься проблемами в своих странах. Дипломат отметила, что им не следует посягать на национальное законодательство суверенных государств.