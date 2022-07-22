Глава MI6 объявил, что из Европы выслали «половину российских шпионов» Глава MI6 Мур объявил, что из Европы выслали «половину российских шпионов»

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала российской специальной операции на Украине из Европы были высланы порядка 400 дипломатических сотрудников РФ, которые, по словам главы Службы внешней разведки Великобритании (MI6) Ричарда Мура, работали в развездке. По его оценке, это наполовину сократило возможность РФ заниматься шпионажем в регионе. Слова Мура приводит газета The Guardian.

По всей Европе выслали примерно половину — по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием, — сказал глава MI6.

Он также рассказал, что с конца февраля западные спецслужбы предприняли «достаточно согласованные» усилия по разоблачению российских разведчиков. Также в последние месяцы были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, которые работали под прикрытием и выдавали себя за гражданских лиц.

После начала спецоперации на Украине страны Европы выслали сотни российских дипломатов, К подобным действиям прибегли Польша, Нидерланды, Бельгия, Словакия, Франция, Италия, Германия, страны Балтии, Греция, Норвегия, Люксембург и другие.

В июне премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, они подозреваются в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ.

Посольство России предъявило ультиматум правительству Болгарии. В нём отмечается, что российская сторона категорически отвергает все обвинения. Посольство ожидает, что МИД Болгарии отзовёт две ноты, которые содержат поимённый список сотрудников российских загранучреждений в республике.